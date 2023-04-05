Согласно Il Tempo, финансовая полиция считает "странными" операции с покупкой/продажей Ромой таких футболистов как Леонардо Спинаццола, Лука Пеллегрини, Давиде Фраттези, Риккардо Маркицца, Марко Тумминелло, Мерт Четин, Абудрамане Диаби, Маттео Канчельери, Брайан Кристанте, Грегуар Дефрель и Мараш Кумбулла.

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В незаконных операциях подозреваются президент Ромы Дэн Фридкин и его сын Райан, а также бывший президент клуба Джеймс Паллотта, бывший генеральный директор Умберто Гандини, ещё один бывший генеральный директор Гвидо Фиенга, бывший генеральный директор и исполнительный вице-президент Мауро Бальдиссони, а также трое других руководителей.

У Лацио и Салернитаны другая ситуация. Оба клуба подозреваются во взаимовыгодных теневых схемах с участием ряда игроков: Жана-Даниэля Акпы Акпро, Бьяджо Морроне, Тьяго Касасолы и Эмануэле Чичерелли. Долгое время Лотито руководил одновременно Лацио и Салернитаной, и в этот период клуб с юга Италии считался в болельщицкой среде фармом "орлов".

У финансовой полиции есть основания подозревать, что все эти трансферы были оформлены с целью получения несправедливой прибыли для себя или других лиц в балансовых отчетах. Под расследование угодили президент Лацио Клаудио Лотито, спортивный директор римлян Игли Таре, спортивный директор Салернитаны Анджело Фабиани, а также ещё четыре других работка обоих клубов.

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