"Подозреваю, что у сборной Украины была задача – выйти на ЧМ в России": Андриюк раскритиковал натурализацию легионеров

Бывший журналист Профутбол ", экс-ведущий" ТаТоТаке ", автор популярного YouTube-проекта "ЗупиниЛося" Константин Андриюк высказал свою точку зрения о натурализации легионеров для сборной Украины.

"Так или иначе, нам уже вылезла боком натурализация Мораеса. Дело якобы закрыто, но еще есть апелляции. Я не буду выступать против федерации, а хочу пройтись конкретно буквой закона, потому что специально интересовался этой темой.

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У игрока есть футбольный паспорт. Не гражданство, как нам вливали в уши. Приезжает к нам бразилец. Поиграл год, а надо – пять. Ему президент своим указом выдает паспорт. Скажем, за особые заслуги – забил 100 мячей. Так что, завтра мы этого бразильца можем натурализировать? А вот и нет.

Есть смешной момент. Мораеса не вызывали на последний сбор. Сказали о травме. А мы помним эти селфи, которые он делал с якобы сломанным ребром. А, возможно, его вызвали именно потому, что Португалия и Люксембург подали апелляции и дело может быть незакрытым?

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В натурализации Мораеса отсутствует логика. Ведь речь не идет об игроке, которого взяли с долговременной перспективой. Это не назовешь достойным усилением сборной Украины. В целом же я не против натурализации. Мы прекрасно помним Эдмара – тогда не было крика и споров. Почему? Потому Эдмар прекрасно давал интервью – пусть и на русском. Общался доступным языком. К тому же, женат на украинке, соответственно воспринимался, как свой. Похожая ситуация была с Девичем.

Почему так быстро натурализовали Марлоса, что он буквально в последний момент сыграл против Косово и Хорватии. Почему? У меня есть подозрение, что перед сборной Украины стояла четкая задача выхода на чемпионат мира в России. Соответственно, мне интересно, беспокоило ли руководство ФФУ, что этот Мундиаль будет происходить на территории врага?

Поэтому Марлоса и Мораеса натурализовали, поскольку требовали немедленного усиления. Этот процесс происходит не благодаря, а вопреки. В скольких последующих циклах эти ребята нам помогут? Возможно, они будут играть до 40 лет, я не знаю", – рассказал Андриюк.

Полную версию интервью с Константином Андриюком “Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу" читайте на "Футбол 24".