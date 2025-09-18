Комитет этики и честной игры УАФ открыл расследование после подозрительных изменений коэффициентов на кубковый матч Нива Тернополь – Полтава.

Матч 1/16 финала Кубка Украины между тернопольской Нивой и Полтавой оказался в центре громкого скандала. Как сообщает ТаТоТаке, лицензированные букмекерские компании Украины сняли с линии или приостановили прием ставок на эту игру из-за подозрительных движений коэффициентов.

Зафиксированные изменения вызвали интерес Комитета этики и честной игры УАФ. Ответственные за добродетель, а также тренерские штабы и руководство обоих клубов были официально предупреждены о возможных манипуляциях.

"По состоянию на сейчас Комитетом по этике и честной игры уже открыто служебное расследование", – отмечает источник.

Напомним, что сам поединок завершился сенсационной победой тернопольской Нивы – команда из Первой лиги разгромила представителя Премьер-лиги Полтаву со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала турнира.

