В финальном матче ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции тренерами обеих команд было использовано 13 замен. Лионель Скалони задействовал максимальное количество замен – 6, а Дидье Дешам прибегнул к одной дополнительной замене.

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Как информирует Kicker, на 96-й минуте Юссуф Фофана заменил Адриена Рабьо из-за подозрения на сотрясение мозга. Благодаря этому правилу замена Рабьо "обнулилась", и это позволило Дидье Дешаму использовать ещё две замены в дополнительное время. В общем количестве Дешам использовал 7 замен.

Напомним, что основное и дополнительное время матча между Аргентиной и Францией завершилось вничью 3:3. Команда Лионеля Скалони выиграла по пенальти со счётом 4:2.

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