"Испания – это совсем другой уровень. Тот уровень, к которому нам надо стремиться. Ничего слишком убийственного не произошло, поэтому я вообще не вижу смысла "вешать нос". Наоборот, должны вынести урок...

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Физически было непросто, потому что мы много сил и энергии отдали против сборной Швейцарии. Плюс ко всему неоптимальное состояние многих футболистов из-за такого непонятного сезона: у кого-то он давно закончился, а у кого-то вообще не заканчивался.

Все всё понимают – испанцы нас полностью переиграли: и по ходу игры, и после первого тайма. Поэтому нам необходимо было все равно строить как-то свою игру, как-то пытаться делать то, что мы делали раньше, но увы...

Что касается физических кондиций.... С испанцами было гораздо сложнее, чем со швейцарцами. Я говорю конкретно о себе. Почему? Потому что мы с испанцами были фактически все время без мяча. А когда ты находишься без мяча – приходится бегать очень много. А как говорится: с мячом ты отдыхаешь, без мяча – работаешь. Так и случилось.

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Это не какая-нибудь отмазка, это просто одна из причин. Испанцы были значительно свежее нас, потому что по сравнению с матчем против Германии, они сделали немало замен – у них играло больше половины другого состава. Мы стремимся достичь их уровня и, мне кажется, мы на правильном пути. Не все сразу, к сожалению. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к болельщикам, особенно к тем, кто любит сборную только после ее побед: не всё сразу! Да, хотелось бы сразу, чтобы был и результат, и игра, и другое, но... Надо смотреть правде в глаза: мы были не в идеальном состоянии, как индивидуально, так и в целом команда, и плюс ко всему испанцы – это испанцы. Это одна из лучших сборных мира.

"Травили" ли меня футболисты Манчестер Сити со сборной Испании? Конечно, это же футбол. А когда меня увидел тренер вратарей "горожан", то вместо "привет" сказал: "У нас есть мячи, если хочешь – можешь к ним прикоснуться". Это, конечно, шутки, но мне очень хотелось сказать ему легендарную фразу Милевского: "Подождите, вы еще в Киев приедете", – сказал Зинчеко в комментарии YouTube-каналу Влады Седан.

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