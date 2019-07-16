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"Подожди, мы еще в Минск приедем", – Милевский повторил свою легендарную фразу

00:25 64 Читати українською
"Подожди, мы еще в Минск приедем", – Милевский повторил свою легендарную фразу
Артем Милевский / фото из соцсетей

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский пошутил по поводу поражения в чемпионате Беларуси от Динамо из Минска (1: 2).

Артем в соцсети Instagram обратился к своему экс-одноклубнику Алексею Гавриловичу: "Леха, был рад видеть! Мы еще в Минск приедем. Продолжение ты знаешь. Спасибо всем за первый круг".

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Свою легендарную фразу Милевский сказал после поединка киевского Динамо в Лиге Европы сезона-2010/11 против белорусского БАТЭ (2:2). Тогда Артем во время флеш-интервью крикнул сопернику, что проходил мимо: "Подожди, мы еще в Минск приедем, клоун".

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