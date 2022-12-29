Подорожал на 900%: Мудрик оказался в топе звезд, которые больше всего прибавили в цене
Вингер Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик продемонстрировал фантастические темпы роста трансферной стоимости.
Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, наиболее выросших в цене в период с 1 января 2022 года по сегодняшний день.
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По 50 миллионов к своему ценнику добавили Орельен Чуамени (Реал), Гави (Барселона), Рафаэль Леау (Милан), Йошко Гвардиол (РБ Лейпциг), Антони (МЮ) и Энцо Фернандес (Бенфика). Стоимость последнего, к слову, в процентном соотношении выросла аж на 1000%.
Цена на Михаила Мудрика выросла с 4 миллионов евро до 40 (на 900%). Украинец занял итоговую 12 строчку в рейтинге. Отметить также стоит прогресс Мойзеса Кайседо из Брайтона, составившего 660% – с 5 до 38 миллионов.
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