Подольски: Слова "Канаке" и "картофель" звучали и на ЧЕ-2016, но это не расизм

Бывший капитан сборной Германии Лукас Подольски прокомментировал расистский скандал в команде после ЧМ-2018.

"Германия – многокультурная страна. Как это бывает в жизни, так и в сборной. Крепкие выражения звучали, но в этом не было злости.

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Слова "Канаке" и "картофель" звучали и на ЧЕ-2016. Но всем было понятно, что это говорится в шутку. Это не имеет никакого отношения к расизму. Когда я был в сборной, расизма не было. Не стоит преувеличивать", – цитирует Подольски Bild.

Напомним, Подольски завершил карьеру в сборной Германии в 2017 году. В 130 матчах за бундестим он забил 49 мячей.

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