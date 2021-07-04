Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Лукас Подольски может продолжить карьеру в чемпионате Польши.

36-летний нападающий ведет переговоры с Гурником Забже, утверждает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Переговорный процесс находится на продвинутой стадии. Подольски получил статус свободного агента после завершения действия контракта с Антальяспором. Гурник может стать первым польским клубом в карьере Польди, родившегося в Силезском воеводстве и планировавшего играть за "Кадру".

Кроме "горняков", на Подольски с предложениями также выходили мексиканский Керетаро, бразильская Форталеза, ряд турецких и катарских клубов. Польский немец ранее также защищал цвета Кёльна, Баварии, лондонского Арсенала, миланского Интера, Галатасарая, Виссел Кобе.

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