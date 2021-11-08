Украина, Первая лига, 17-й тур

Подолье – Волынь – 2:0

Голы: Савошко, 31, Мораренко, 39

Альянс – Оболонь – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Подолье принимало Волынь. Хозяева с первых минут взялись давить на ворота соперника и комбинировать вблизи его штрафной площадки. На 12-й минуте мощный и опасный удар Савошко с дальнего расстояния прошел чуть выше перекладины. Волынь огрызнулась ударом Рябова в упор рядом со стойкой – Кучеренко в падении контролировал правый угол ворот. Впоследствии Сасовский отозвался на навес и головой пробивал по воротам – Кобзарь в падении едва не замкнул в сетку.

"Крестоносцы" сознательно отдали инициативу и надеялись на кинжальные контратаки. В конце концов, продержаться лучане смогли лишь до 30-й минуты, пока хозяевам не удалась очередная комбинация. Мораренко потолкался с защитниками на левом фланге, сместился поближе к центру и навесил. Казалось, голкипер уже видел мяч в своих руках, как откуда-то появился Савошко и головой переправил сферу в сетку. Через восемь минут автор ассиста отличился и сам. Сместившись к линии штрафной, он мастерски перебросил круглого через Неделько точно под перекладину.

После перерыва Кучеренко мог сократить отставание от Подолья, но Кучеренко смог справиться с мощным ударом с дальнего расстояния. На 65-й минуте Войцеховски все-таки забил после навеса со штрафного, но арбитр усмотрел положение вне игры и взятие ворот отменил. Как следствие, Подолье набрало 20 очков и поднялось сразу на девятую строчку, опередив Волынь. Лучане с 19 пунктами опустились на одиннадцатое место.

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