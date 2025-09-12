Состоялся пятничный матч 6-го тура Первой лиги, в котором встретились Подолье и Пробой Городенка. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 6-й тур 6-й тур

Подолье – Пробой Городенка – 1:1

Голы: Профатило, 49 – Белый, 33

Буковина – Чернигов – начало в 15:00

Подолье и Пробой Городенка открыли пятничную игровую программу 6-го тура Первой лиги Украины. Первый тайм был за гостями: Белый на 33-й минуте на дальней штанге замкнул сброс после подачи углового.

Ракицкий продолжает разрывать Первую лигу – легендарного ветерана признали лучшим игроком месяца

Однако, Подолье эффектно отыгралось на старте второго тайма. Рудюк должен был забить ударом с линии штрафной, однако попал в стойку. Он успел догнать мяч у лицевой и навесить в центр, где Профатило мощным ударом ножницами в падении пробил в девятку без шансов для вратаря. В итоге, команды не смогли выявить сильнейшего – 1:1.

Таким образом, Подолье набрало лишь второе очко в этом чемпионате и оттолкнулось от дна, поднявшись на 15-е место из 16. Пробой с 5 пунктами остался двенадцатым.

Левый Берег неожиданно проиграл Фениксу – капитан киевлян упустил шанс взять хотя бы одно очко