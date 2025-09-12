Состоялись пятничные матчи 6-го тура Первой лиги. Результаты и обзоры встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига 2025/26, 6-й тур 6-й тур

Подолье – Пробой Городенка – 1:1

Голы: Профатило, 49 – Белый, 33

Буковина – Чернигов – 4:1

Голы: Бойчук, 21, 62, 90+3, Гончарук, 57 – Койдан, 79

Подолье и Пробий Городенка открыли пятничную игровую программу 6-го тура Первой лиги Украины. Первый тайм был за гостями: Белый на 33-й минуте на дальней штанге замкнул сброс после подачи углового.

Однако, Подолье эффектно отыгралось на старте второго тайма. Рудюк должен был забить ударом с линии штрафной, однако попал в стойку. Он успел догнать мяч у лицевой и навесить в центр, где Профатило мощным ударом ножницами в падении пробил в девятку без шансов для вратаря. В итоге, команды не смогли выявить сильнейшего – 1:1.

Таким образом, Подолье набрало лишь второе очко в этом чемпионате и оттолкнулось от дна, поднявшись на 15-е место из 16. Пробий с 5 пунктами остался двенадцатым.

В другом матче дня Буковина принимала Чернигов. Гости создали первый хороший момент в матче, но Порохня с убойной дистанции попал в перекладину. Но уже вскоре Буковина разыграла блестящую атаку, которую точным ударом завершил Бойчук.

Во втором тайме хозяева быстро увеличили свое преимущество. Сначала Кожушко отдал разрезной пас на Гончарука, нападающий Буковины не промахнулся, пробив мимо голкипера. А спустя пять минут подопечные Сергея Шищенко совершили атаку с правого фланга, Груша прострелил в штрафную, а там Бойчук оформил дубль.

Чернигов смог отквитать один мяч на 79-й минуте – Койдан получил пас и с лету пробил в дальний угол ворот Буковины. В конце матча еще и травмировался игрок Буковины Гончарук, против которого жестко сыграл защитник Чернигова.

Однако "желто-черные" умудрились забить еще один гол. Килевой в быстрой атаке отдал пас на Бойчука, а капитан Буковины нанес удар в ближний угол, с которым не справился вратарь. Таким образом, Бойчук оформил хет-трик, а Буковина возглавила турнирную таблицу Первой лиги.

