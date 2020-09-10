На заседании КДК УАФ было принято решение об аннулировании результатов матча Подолье – Прикарпатье и исключения хозяев поединке з Кубка Украины, информирует официальный сайт ассоциации футбола.

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Соответствующее решение было принято в связи с нарушением ФК Подолье регламента Кубка Украины-2020/2021 – клуб выпустил на поле Яна Морговського, который получил удаление в предыдущем розыгрыше, но не отсидел дисквалификацию. Таким образом, Прикарпатье, хоть и проиграло поединок (1:1, 7:8 по пенальти), все же проходит в следующий этап, где сыграет с Волынью.

Также КДК исключил из соревнований Чернигов, который не смог приехать на поединок 1-го квалификационного раунда Кубка с винницкой Нивой. Клубу из Чернигова засчитали техническое поражение, а Нива шагает дальше, где встретится с Кристаллом.

Напомним, матчи второго предварительного раунда Кубка Украины 2020/21 запланированы на 16 сентября.

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