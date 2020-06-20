"Подойди и извинись – я пойму": Меликян опять обвинил арбитров в очередном поражении Львова

Главный тренер Львова Егише Меликян поделился эмоциями от разгромного поражения своей команды от Мариуполя (0:3) в матче 27-го тура чемпионата Украины.

"Если я буду смотреть голы – придется винить футболистов. Это наша внутренняя кухня, сделаем анализ. Были глупые ошибки. Кто их допустил? Я не позволю об этом говорить, это мои футболисты и я внутри с ними разберусь.

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Если бы поставили пенальти за момент с Полегенько – была бы совсем другая игра. Арбитры судят, как хотят. Понимаете, когда судья ошибается – подойди после игры и скажи: "Извини, я ошибся в том моменте". Я пойму, мы люди – все ошибаются", – сказал Меликян в комментарии программе "Залишайся з футболом".

Напомним, победа позволила подопечным Бабича набрать 30 пунктов и закрепиться на восьмой строчке, Львов с 22 баллами – предпоследний.

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