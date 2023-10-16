В понедельник, 16 октября, дисквалификация центрального защитника Реала Начо была сокращена с трёх до двух матчей – апелляции мадридского клуба была удовлетворена. Тем самым капитан "бланкос" сможет принять участие в матче с Барселоной, который состоится 28 октября в рамках 11-го тура чемпионата Испании.

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"Подобные вещи больше не вызывают удивления", - прокомментировал для AS один из представителей Барселоны. В каталонском клубе уверены, что "дело Начо" стало очередным проявлением симпатии арбитров к Реалу.

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У команды Карло Анчелотти возникла серьёзная кадровая проблема с центром обороны. В матче с Осасуной тренер Реала был вынужден ставить в линию защиты опорного полузащитника Орельена Чуамени – помимо Начо не были доступны также Милитао и Алаба.

Напомним, что Начо заработал красную карточку за грубую игру против Порту в матче с Жироной.

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