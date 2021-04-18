Форвард Барселоны Лионель Месси жалеет, что команда не смогла разделить успех от победы с болельщиками на трибунах.

"Приятно поднять над головой кубок. Для нашей команды это счастливый день. Это очень особенный трофей, который я поднимаю как капитан очень особенного клуба.

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Мы знали, что Атлетик будет играть именно таким образом. Мы играли терпеливо, владели мячом и создавали открытые пространства. Мы много двигались в первом тайме, и во втором соперник уже не справлялся с нами.

Жаль, что мы не можем отпраздновать с фанатами. Титулы – это всегда особенное событие, людям это нравится.

Нам было сложно стартовать в первой половине сезона, мы теряли очки в простых ситуациях. Затем мы окрепли, стали играть хорошо и вернулись в гонку за титулом Ла Лиги. Хотя на днях, к сожалению, мы не смогли добиться хорошего результата в Эль Класико", – цитирует Месси Marca.

Напомним, в финале Кубка Испании Барселона разгромила Атлетик со счетом 4:0, а Месси отметился дублем.

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