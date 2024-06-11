Руслан Малиновский в дебюте второго тайма жестко прыгнул в ноги Кацперу Урбански, за что сразу получил желтую карточку. Этот момент возмутил бывшего игрока и тренера, а ныне комментатора Роберта Подолински.

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"Подкат Малиновского против Урбански – это бандитизм. Если хочешь что-то доказать парню, то отбери у него мяч, а не крутись как баран на гриле. Такой прыжок двумя ногами – это катастрофа.

Урбански финтами несколько раз поймал Малиновского, и тот крутился как баран на гриле. Это было очень приятно. Первый тайм – хороший, товарищеский матч. Украинцы увидели, что мы не позволяем забрать мяч, не даем им поиграть в футбол, и начали действовать агрессивнее. Мне не нравится такой подход", – заявил Подолински в студии.

„Atak Malinowskiego na Urbańskiego to była bandyterka. Jak chcesz coś dzieciakowi udowodnić to zabierz mu piłkę, a nie dajesz się kręcić jak baran na grillu”.



️ Robert Podoliński pic.twitter.com/a3QZttclNS — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) June 9, 2024

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