"Португальские тренеры доказали, что мы можем быть лучшими в мире. Но я отличаюсь от Моуринью. Помню то время: ты смотришь на Моуринью и чувствуешь, что он может побеждать везде. Это не то же самое. Он выигрывал Лигу чемпионов, я – нет.

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Сейчас футбол другой, и я считаю, что подхожу МЮ как тренер сейчас. Я молодой, и стараюсь использовать это в работе с игроками. Раньше молодыми звездами были Лэмпард, а сейчас все совсем иначе. Думаю, я подходящий человек просто сейчас.

Честно говоря, я пока не знаю, что станет самым большим вызовом – пойму со временем. Здесь были разные тренеры: те, кто выиграл все, как Луи ван Гал и Моуринью; те, кто хорошо знал клуб, как Сульшер; и один из лучших специалистов за пределами топ-5 лиг – Эрик Тен Хаг.

Мы должны признать, что нам нужно время, но при этом необходимо выигрывать матчи, и точка. Разные тренеры – один результат. Мы попробуем сделать это по-своему", – цитирует Аморима BBC.

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