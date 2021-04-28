"Если так взять – очень мало о самой игре говорю. Это продолжается уже много матчей. Не говорю, что подряд, но мне просто жаль моих ребят. Ничего, мы все равно будем третьими. Жаль, что мы подходим наверх, а нам дают понюхать. Если честно, нервов не хватает.

Скандальное решение арбитра, ужасная травма и сенсация в видеообзоре матча Олимпик – Заря – 2:1

Экзотики хватает мне в Украине. Еще раз скажу – боремся с ветряными мельницами. Все все понимают, но как-то у нас все вот так вот. Никаких комментариев относительно решений – все идет, как оно надо кому-то. Эпизод с красной? Ну вы меня вытягиваете. Спросите у судьи. Кто-то сидит наверху. Есть динамика момента, вратарь первый на мяче, фиксируется офсайд, а затем возвращается и смотрится. Опять же, мне жаль моих ребят.

Незасчитанный гол? Ну снова. Я уже насмотрелся – кто-то высказывается, а затем их командам выписывают предупреждения, штрафы. Игроки раздражены ситуацией, где мы просто ничего не можем. Какой футбол? Он всегда состоит из таких решений – там перекрутили, там свистнули, там выгнали, там отменили: начинается этот кинозал, м**ть. Все как-то так у нас, какие-то решения – бред сумасшедшего. Судьи должны вызывать уважение проделанной работой, сегодня они уважения не вызывали", – резюмировал Скрипник в эфире программы Тур Online.

Заметим, главным арбитром перенесенного матча 10-го тура был Николай Балакин.

Олимпик одержал скандальную победу над Зарей, прервав 11-матчевую безвыигрышную серию