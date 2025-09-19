"Подходим к матчу с Арсеналом в хорошем настроении": Гвардиола объяснил, почему восхищается итальянскими командами
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче с Наполи (2:0).
"Отличное начало сезона в Лиге чемпионов? Да. Мы провели много времени в большинстве. Итальянские команды невероятны в обороне. Я множество раз встречался с ними в Лиге чемпионов. Их стойкость, сосредоточенность... Я ими восхищаюсь.
Я очень доволен. Это была тяжелая неделя, и в воскресенье нас ждет невероятно сложный матч против Арсенала, но мы подходим к нему с хорошим настроением, – сказал главный тренер Манчестер Сити в комментарии TNT Sports.
Напомним, что в матче с Наполи "горожане" играли в большинстве с 21-й минуты. За фол против Холанда был удален капитан гостей Джованни Ди Лоренцо.
