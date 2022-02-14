"Время, когда клубы готовятся на сборах, – это уникальная возможность пообщаться с главными тренерами всех команд, поделиться с ними мнениями, увидеть, как готовятся кандидаты в национальную сборную, ведь все эти люди, тренеры и игроки и создают понятие украинского футбола.

Петраков посетил Динамо на сборах в Турции

Поэтому, планируя свою рабочую поездку, я сразу решил, что обязательно приеду в лагерь каждого нашего клуба или по крайней мере посещу контрольную игру с его участием. И обязательно пообщаюсь с каждым главным тренером.

С моими коллегами есть о чем поговорить, ведь они, как и я, отвечают за результат своих коллективов, поэтому хорошо понимают специфику моей работы. Приятно, что чувствую поддержку всех своих коллег, которые переживают за национальную команду.

Так же общаюсь и с кандидатами в сборную, интересуюсь их самочувствием, спрашиваю, над чем они работают на дополнительных занятиях. Подготовка к мартовским матчам начинается уже сейчас: каждый сборник должен помнить, готовиться и настраивать себя соответствующим образом", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.

Напомним, наставник сборной Украины уже успел побывать на тренировках Вереса, Шахтера, Руха, Черноморца и Динамо.

Маліновський знову зробив це: Аталанта зіпсувала українцеві найкращий матч, але він – лідер за несподіваним показником