Зинченко: Люксембург тоже играл 3 дня назад, поэтому не стоит искать "отмазок"

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Люксембургом (1:0) в матче отбора Евро-2020.
"Очень важные 3 очка. А что касается львовской поддержки, скажу одним словом – это космос.
Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча
Как и следовало ожидать, Люксембург сыграл очень компактно. Трудно было найти разрыв между линиями, свободные зоны, куда можно было бы ворваться. Но мы еще совершенствуемся, растем, как команда, и формируется рисунок игры.
Я не считаю, что причина такого матча в том, что мы играли с Сербией 3 дня назад. Люксембург противостоял на выезде на синтетическом поле Литве, поэтому не буду искать никаких "отмазок", – сказал Зинченко.
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