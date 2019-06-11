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Зинченко: Люксембург тоже играл 3 дня назад, поэтому не стоит искать "отмазок"

01:23 39 Читати українською
Зинченко: Люксембург тоже играл 3 дня назад, поэтому не стоит искать "отмазок"
Александр Зинченко / УАФ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над Люксембургом (1:0) в матче отбора Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Очень важные 3 очка. А что касается львовской поддержки, скажу одним словом – это космос.

Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча

Как и следовало ожидать, Люксембург сыграл очень компактно. Трудно было найти разрыв между линиями, свободные зоны, куда можно было бы ворваться. Но мы еще совершенствуемся, растем, как команда, и формируется рисунок игры.

Я не считаю, что причина такого матча в том, что мы играли с Сербией 3 дня назад. Люксембург противостоял на выезде на синтетическом поле Литве, поэтому не буду искать никаких "отмазок", – сказал Зинченко.

Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу Яремчука

Источник: Футбол 24
blog_ava
Украина – Люксембург – 1:0 – видео гола и обзор матча
00:45
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Александр Зинченко Александр Зинченко Украина - Люксембург Украина Украина Люксембург Люксембург Сборная Украины
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