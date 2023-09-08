"Мы понимаем, что во Вроцлаве живут тысячи украинцев, вынужденных бежать от войны, и знаем, насколько эмоциональным может оказаться завтрашний поединок. Но мы приехали играть в футбол и будем пытаться достичь положительного результата.

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Украинская сборная — очень опасная и организованная команда, блестяще действующая, прежде всего, на контратаках. Нам нужно сосредоточиться и пытаться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне.

Мы осознаем, при каких обстоятельствах мы играем. Мы хорошо знаем многих футболистов сборной Украины, выступающих в АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находится наш соперник. Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам следует играть в футбол", – цитирует Саутгейта пресс-служба УАФ.

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