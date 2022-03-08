"Пока я нахожусь на западе Украины. У нас еще нет боев во Львове. Я волонтер, помогаю детям и нуждающимся, а также нашей армии в горячих точках.

"Вы показали оккупантам, что им здесь не рады!": Коваленко поблагодарил херсонцев за стойкость на протестах против РФ

Италии я говорю: "Поддержите нас молитвой и помогите людям, приезжающим к вам в поисках убежища". Украина обязательно победит, потому что добро всегда побеждает зло", – цитирует Прийму FrosinoneToday.

Напомним, во время карьеры игрока Прийма выступал за донецкий Металлург, Зарю, Черноморец и Карпаты, а в Италии – за Торино и Фрозиноне.

Россия напала на Украину: судьба матча нашей сборной в плей-офф ЧМ-2022, Динамо и Шахтер теряют звезд (LIVE)