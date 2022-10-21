"На протяжении всей своей карьеры я стараюсь жить и играть уважительно по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам. Так было всегда, и за эти годы я не изменился. Я всё тот же человек и тот же профессионал, который играет на элитном увроне последние 20 лет. Уважение всегда играло очень важную роль при принятии мною тех или иных решений.

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Я начал играть в юном возрасте, и для меня всегда были очень важны примеры старших и более опытных игроков. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи во всех командах, цвета которых я защищал. К сожалению, не всегда получается держать себя в руках, иногда эмоции берут над нами верх.

Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать [на клубной базе] в Кэррингтоне, поддерживать своих товарищей по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению – не вариант. Никогда и ни за что. Это Манчестер Юнайтед, и вместе мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе", – написал Роналду в своём Instagram.

Напомним, что в четверг, 20 октября Криштиану был исключен из состава первой команды после того, как отказался выходить на замену в матче с Тоттенхэмом и ушел в раздевалку задолго до окончания матча.

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