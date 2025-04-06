Подарок для Реала в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 1:1
Барселона расписала ничью 1:1 с Бетисом в 30-м туре Ла Лиги. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
После сенсационного поражения Реала в игре против Валенсии, Барселона могла существенно увеличить отрыв от “сливочных” в случае победы над Бетисом. Однако андалузцы расписали очередную ничью с “кулес”.
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На старте поединка команды обменялись быстрыми голами. На мяч Гави ответил Натан.
Во втором тайме Барселона начала настоящую осаду в штрафной Бетиса, но Адриан и защитники были безупречными.
По итогам матча каталонцы увеличили отрыв от Реала до 4 очков, но могли получить более комфортный гандикап в турнирной таблице.
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