У Торино было несколько хороших возможностей для гола, но счет в дерби открыл Ювентус. На 13-й минуте Де Лигт замкнул головой качественную подачу Куадрадо с углового.

Ювентус не удержал победу над Торино – Белотти в последнем дерби повысил шансы Аталанты на Лигу чемпионов

После перерыва подопечные Аллегри откровенно сбросили обороты (впереди еще матч ЛЧ против Вильяреала), за что и поплатились в середине второго тайма. Брекало нашел место для прострела с левого фланга, а Белотти без сопротивления отправил мяч в ворота – 1:1. Ювентус сделал подарок Аталанте Руслана Малиновского, которая имеет на два матча меньше и уже в этом туре может догнать туринцев.