"Прежде всего, я думаю, что я почувствовал связь с клубом. И когда я говорю с клубом, то имею в виду, что все знают Манчестер Юнайтед. Но я чувствую связь с людьми в клубе, и это очень важно для меня, потому что я хочу работать с людьми, которые мне нравятся.

Манчестер Юнайтед официально объявил о назначении нового главного тренера

Второй момент – это история этого клуба. Все люди стремятся к успеху, и я чувствую, что это именно то место, где я хочу быть еще и из-за этого, потому что ты можешь стать частью чего-то особенного, а не просто еще одного. И это то, что мне очень нравится.

И, конечно, из-за болельщиков, потому что в Португалии ты много слушаешь, много чего слышишь от СМИ. Но когда ты видишь игры здесь, когда ты видишь игры, взаимодействие с тренерами, с игроками, даже в трудные моменты, я думаю, что это особенный клуб", – сказал Аморим в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 1 ноября Манчестер Юнайтед объявил о назначении Аморима новым главным тренером. Предыдущий наставник, Эрик тен Хаг, был уволен из-за неутешительных результатов команды.

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