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Почти как у Роналду – Кравец показал фантастический результат в челендже португальца

11:22 2 Читати українською
Почти как у Роналду – Кравец показал фантастический результат в челендже португальца
Артем Кравец / фото: УАФ

Нападающий сборной Украины Артем Кравец не упал лицом в грязь в новом футбольном челендже.

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