Ноттингем Форест не смог переиграть Бернли в пятом туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Александр Зинченко вышел в стартовом составе на матч против Бернли. Впрочем, украинский защитник привез гол в свои ворота.

Зинченко помог забить и сам привез гол из Бернли, Тоттенхэм спасся от поражения Брайтону, Лидс эффектно победил Вулвз

Зинченко пытался спасти свою команду от гола, подцепил мяч, но тот коварно все равно пересек линию. В итоге матч завершился вничью 1:1. Стоит заметить, что Александр совершил наибольшее количество точных передач в игре (96%), трижды пробивал по воротам, сделал пять выносов, выиграл четыре единоборства.