Почти 800 минут: Аргентина обновила рекорд по количеству игрового времени на ЧМ
Сборная Аргентины на пути к Кубку мира провела рекордное количество времени на поле.
"Альбиселесте" взяли участие в 7 матчах на чемпионате Европы по футболу, в целом проведя на футбольном поле 792 минуты и 9 секунд, сообщает Opta Analyst.
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Эти цифры стали рекордными в истории всех Мундиалей. До вчерашнего дня рекордсменами по количеству игрового времени на одном ЧМ были хорваты, которые в 2018 году наиграли 778 минут и 42 секунды. Тогда "клетчатые" заняли второе место, уступив в финале Франции 2:4.
На ЧМ-2022 Месси и Ко дважды переводили поединки в овертаймы – против Нидерландов в четвертьфинале (2:2, по пенальти 4:3) и против Франции в финале (3:3, по пенальти 4:2).
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