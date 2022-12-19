Сборная Аргентины на пути к Кубку мира провела рекордное количество времени на поле.

"Альбиселесте" взяли участие в 7 матчах на чемпионате Европы по футболу, в целом проведя на футбольном поле 792 минуты и 9 секунд, сообщает Opta Analyst.

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Эти цифры стали рекордными в истории всех Мундиалей. До вчерашнего дня рекордсменами по количеству игрового времени на одном ЧМ были хорваты, которые в 2018 году наиграли 778 минут и 42 секунды. Тогда "клетчатые" заняли второе место, уступив в финале Франции 2:4.

На ЧМ-2022 Месси и Ко дважды переводили поединки в овертаймы – против Нидерландов в четвертьфинале (2:2, по пенальти 4:3) и против Франции в финале (3:3, по пенальти 4:2).

Эта статистика, о которой вы не думали, что вам нужно знать...



Аргентина провела в общей сложности 792 минуты и 9 секунд матча на #FIFAWorldCup 2022 - новый рекорд для команды на одном турнире Кубка мира (ура, добавленное время ).



Предыдущий рекорд принадлежал Хорватии в 2018 году (778:42). pic.twitter.com/TgvsayVO9b — Опта Аналитик (@OptaAnalyst) 19 декабря 2022 г.