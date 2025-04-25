Глава аудиторской компании "Кроу Украина" Елена Потопальская представила полную и официальную отчетность о деятельности Украинской ассоциации футбола во времена президентства Андрея Павелко.

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Аудит за этот период показал убытки в размере почти 1,7 миллиарда гривен. В частности, 1 миллиард 363,7 миллиона гривен – это экономические потери или упущенная выгода, а еще 338,7 миллиона гривен – расходы, требующие доказательства их связи с деятельностью УАФ.

В список других нарушений попали: строительство семи искусственных полей, вознаграждения для Пьерлуиджи Коллини и Лучано Лучи, безвозвратная финансовая помощь, приобретение земли. Отмечается, что еще более 500 миллионов гривен потеряно из-за расчетов УАФ с легендарной оффшорной компанией-агентом Newport Management Ltd.

Напомним, экс-президент УАФ Андрей Павелко находился под следствием начиная с ноября 2022 года по делу о хищении средств на построении завода по изготовлению искусственных полей. С середины июня 2023-го он был под стражей, а в конце зимы 2023-го его отстранили от своей должности. Экс-глава УАФ вышел из СИЗО 29 февраля 2024 года.