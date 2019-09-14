Почеттино заявил, что Тоттенхэм готов избавиться от игроков, которые не сконцентрированы на выступлениях за клуб

Наставник "шпор" не собирается церемониться с футболистами, которые размышляют над сменой места работы.

"Думаю, все согласятся с тем, что вокруг Тоттенхэма обычно распространяется больше слухов, чем у других клубов. Через месяц будут новые слухи, люди слишком много говорят. Думаю, настало время для определенного позитива. Виктор Ваньяма в планах. Кристиан Эриксен в моих планах. У них такие же возможности, как у других игроков.

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Когда есть только один игрок, который хочет уйти, то это хорошо, но когда это несколько игроков, которые создают разницу на поле... Но нужно оставаться положительными. Наша цель – побеждать в матчах. Тот, кто не сможет сконцентрироваться на команде, покинет ее", – приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, у некоторых игроков Тоттенхэма осталось мало времени до окончания действующих контрактов, и далеко не все горят желанием их продолжать. В частности, хавбек Кристиан Эриксен может стать свободным агентом летом 2020 года.

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