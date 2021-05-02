Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что помешало его подопечным удержать преимущество над командой Хосепа Гвардиолы в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Неприятные ощущения, потому что мы провели, возможно, лучшие 45 минут с тех пор, как я возглавил команду четыре месяца назад. Причем это произошло в матче с сильным соперником, который в этом сезоне непременно выиграет английскую Премьер-лигу.

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Во втором тайме первого полуфинального матча с Манчестер Сити мы не смогли поддерживать такой же уровень игры. Возможно, все дело в усталости. Над этим надо работать в межсезонье", – цитирует Почеттино Le Parisien.

Напомним, первый поединок между ПСЖ и Манчестер Сити завершился победой "горожан" со счетом 2:1. Ответный матч состоится во вторник, 4 мая, в Манчестере в 22:00.

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