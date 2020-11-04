"Харизма и энергия Марадоны сделали его таким особенным. Когда он входил в комнату, все хотели прикоснуться к нему, поговорить с ним, попросить о фото. Его энергия и харизма были ошеломляющими. Еще одним игроком с такой харизмой был Роналдиньо, когда он играл за ПСЖ.

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У Деле такая же харизма! Алли владеет этой харизмой, которую любят дети, за которой следуют. Разные таланты, разные характеристики, однако эти трое обладают особой энергией", – цитирует Почеттино издание Sky Sports.

Напомним, полузащитник сборной Англии сейчас не имеет постоянного места в стартовом составе Тоттенхэма, а в СМИ регулярно циркулируют слухи о его возможном уходе из лондонского клуба.

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