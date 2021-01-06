Почеттино выбрал новую роль для Верратти в ПСЖ
19:31 - Читати українською
Хавбек ПСЖ Марко Верратти переквалифицируется для идей нового тренера.
Новоиспеченный наставник ПСЖ Маурисио Почеттино планирует задействовать Марко Верратти ближе к атакующей линии, сообщает L’Équipe.
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У итальянского полузащитника будет больше свободы в действиях, он будет работать на позициях "восьмерки" и "десятки". Французское издание отмечает, что в таком амплуа Марко использовал экс-наставник парижан Унаи Эмери, и эта идея не имела успеха.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Верратти провел 10 матчей, и результативными действиями не отличался.
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