Почеттино: Второй тайм был фантастическим, мои игроки – герои

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д.

"Мы так счастливы. Ребята показали фантастическую игру. Мои игроки – герои. Это была просто замечательная игра в исполнении моих футболистов. Впрочем, это лишь первая половина матча. 3:0 – очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас еще много работы.

Тоттенхэм уверенно разгромил Боруссию Д

С самого начала нам было очень сложно как в фазе владения, так и без мяча. У нас немного не получалось играть так, как нам хотелось, но второй тайм был просто фантастическим. После гола мы начали играть с большей уверенностью.

Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я бы не сказал, что команда нервничала, но второй тайм мы провели намного лучше. В перерыве мы показали игрокам несколько ситуаций, которые могли бы сложиться по-другому. Мы пытались помочь команде принимать правильные решения и действовать наилучшим образом", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.