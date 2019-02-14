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Почеттино: Второй тайм был фантастическим, мои игроки – герои

11:24 33 Читати українською
Почеттино: Второй тайм был фантастическим, мои игроки – герои
Маурисио Почеттино / reuters

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д.

"Мы так счастливы. Ребята показали фантастическую игру. Мои игроки – герои. Это была просто замечательная игра в исполнении моих футболистов. Впрочем, это лишь первая половина матча. 3:0 – очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас еще много работы.

Тоттенхэм уверенно разгромил Боруссию Д

С самого начала нам было очень сложно как в фазе владения, так и без мяча. У нас немного не получалось играть так, как нам хотелось, но второй тайм был просто фантастическим. После гола мы начали играть с большей уверенностью.

Тоттенхэм – Боруссия Д – 3:0 – видео голов и обзор матча

Я бы не сказал, что команда нервничала, но второй тайм мы провели намного лучше. В перерыве мы показали игрокам несколько ситуаций, которые могли бы сложиться по-другому. Мы пытались помочь команде принимать правильные решения и действовать наилучшим образом", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм
Матч окончен
3 : 0
Боруссия Дортмунд
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Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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