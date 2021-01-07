Почеттино встретится с руководством ПСЖ относительно трансферов – определился первый кандидат на выход
Главный тренер ПСЖ Почеттино уже планирует кадровые изменения в составе парижской команды.
Наставник встретится со спортивным директором ПСЖ Леонардо на следующей неделе насчет трансферной политики.
Почеттино потерял очки в дебютном матче во главе ПСЖ, Депай дублем удержал Лион на вершине, Лилль неожиданно проиграл
По информации RMC Sport, парижане не имеют возможности тратить большие суммы на трансферы, а потому планируют осуществлять обмены с другими командами или продать некоторых своих игроков. Среди кандидатов на уход уже фигурирует Юлиан Дракслер.
К слову, немецкий хавбек провел 10 матчей в составе ПСЖ, записав в свой актив 2 гола и ассист.
Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом