Наставник встретится со спортивным директором ПСЖ Леонардо на следующей неделе насчет трансферной политики.

Почеттино потерял очки в дебютном матче во главе ПСЖ, Депай дублем удержал Лион на вершине, Лилль неожиданно проиграл

По информации RMC Sport, парижане не имеют возможности тратить большие суммы на трансферы, а потому планируют осуществлять обмены с другими командами или продать некоторых своих игроков. Среди кандидатов на уход уже фигурирует Юлиан Дракслер.

К слову, немецкий хавбек провел 10 матчей в составе ПСЖ, записав в свой актив 2 гола и ассист.

Звільнення Тухеля – дурість, вибір Почеттіно – ризик. ПСЖ залишається смішним суперклубом