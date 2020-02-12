Почеттино встречался с представителями Манчестер Юнайтед – специалист снова хочет работать в АПЛ

Бывший главный тренер Тоттенхэма Почеттино не теряет время, оставаясь без работы.

Вчера, 11 февраля, аргентинский специалист посетил матч Чемпионшипа между Брентфордом и Лидсом (1:1). Почеттино вошел на стадион в компании главы отдела по связям с общественностью Манчестер Юнайтед Нила Эштона, который является помощником исполнительного директора команды Эда Вудворда.

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Экс-наставника Тоттенхэма уже неоднократно сватали на пост главного тренера манкунианцев, а также сообщалось, что руководство клуба уже провело предварительные переговоры с аргентинцем.

Сам Почеттино ранее в комментарии Sky Sports признался, что хотел бы вернуться к работе в английской Премьер-лиге: "Если честно, я бы с удовольствием поработал в АПЛ. Это будет сложно, знаю. Сейчас настало время подождать. Посмотрим, что произойдет. Если мы с семьей переедем в Европу, будем скучать по Англии".

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