toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Почеттино встречался с представителями Манчестер Юнайтед – специалист снова хочет работать в АПЛ

12:14 80 Читати українською
Почеттино встречался с представителями Манчестер Юнайтед – специалист снова хочет работать в АПЛ
Маурисио Почеттино / Getty Images

Бывший главный тренер Тоттенхэма Почеттино не теряет время, оставаясь без работы.

Вчера, 11 февраля, аргентинский специалист посетил матч Чемпионшипа между Брентфордом и Лидсом (1:1). Почеттино вошел на стадион в компании главы отдела по связям с общественностью Манчестер Юнайтед Нила Эштона, который является помощником исполнительного директора команды Эда Вудворда.

Почеттино ожидает приглашения от Манчестер Юнайтед, – СМИ

Экс-наставника Тоттенхэма уже неоднократно сватали на пост главного тренера манкунианцев, а также сообщалось, что руководство клуба уже провело предварительные переговоры с аргентинцем.

Сам Почеттино ранее в комментарии Sky Sports признался, что хотел бы вернуться к работе в английской Премьер-лиге: "Если честно, я бы с удовольствием поработал в АПЛ. Это будет сложно, знаю. Сейчас настало время подождать. Посмотрим, что произойдет. Если мы с семьей переедем в Европу, будем скучать по Англии".

700 фунтов, чтобы вывести на поле звезду АПЛ – как английские клубы цинично наживаются на детях

blog_ava
"После его ухода мы проиграли только одну игру": директор Ливерпуля назвал трансфер, который превратил клуб в гегемона
10:34
353
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Видеоновости Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук