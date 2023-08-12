"Нам очень досадно, потому что Кристофер был в хорошей форме, он важный игрок для нас. Вы видели его уровень на поле. Он может играть на разных позициях, поэтому его отсутствие – большая проблема для нас".

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Но сейчас речь не о том, чтобы слишком много думать о травме. Надо быть положительными по поводу того, когда он снова будет с нами в будущем. Чтобы восстановился как можно быстрее и наилучшим образом.

Конечно, мы тоже работаем на рынке, потому что нам будет не хватать такого игрока, как Нкунку. Клуб работает над поиском решения, возможно, краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного, чтобы получить правильный профиль игрока для команды", – цитирует Маурисио Почеттино издание The Athletic.

Напомним, Нкунку получил травму на старте контрольной игры против Борусии Д. Тогда звездного француза заменил украинский вингер Михаил Мудрик.

Стоит отметить, что "синие" стартуют в новом сезоне АПЛ домашним матчем против Ливерпуля в воскресенье, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 18.30.

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