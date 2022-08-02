"Сейчас я спокоен, так сложились обстоятельства. Все решилось довольно поздно. Мы согласовали расторжение контракта за день до начала межсезонья, между 3 и 4 июля. Понятно, что сейчас сложно что-либо искать, потому что все проекты закрыты.

Я адаптируюсь к новым обстоятельствам, всегда с прицелом на прогресс и, прежде всего, на анализ всего, что было за последние полтора года в ПСЖ. Опыт должен служить прогрессу, развитию, и я уверен, что этот опыт очень обогатит нас и поможет в будущем.

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Я думаю, это было очень положительно. Опыт всегда следует использовать и извлекать из него уроки. Мы умные существа, которые должны думать именно так. В спортивном аспекте мы выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат за полтора года, но понятно, что проект ПСЖ – выиграть Лигу чемпионов, а все, что не выиграет Лигу чемпионов, всегда будет считаться неудачным.

В любом случае это провал пятидесяти лет, а не только в прошлом сезоне, потому что ПСЖ, особенно в последние 10-11 лет, с приходом новых владельцев, имеет цель выиграть Лигу чемпионов. Я думаю, что он до сих пор собирается этого достичь, потому что ресурсы есть, но иногда в футболе нельзя все спрогнозировать, появляются факторы, которые невозможно контролировать. Однако нужно стараться каждый год", – сказал Почеттино в интервью Infobae.

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