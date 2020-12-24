Как сообщают СМИ, следующим тренером парижан будет Маурисио Почеттино. Правда, сам клуб еще официально не объявил о прекращении сотрудничества с Томасом Тухелем.

ПСЖ уволил Тухеля после победы 4:0, – Bild

Однако, как отмечает L'Еquipe, все вопросы уже решены – аргентинский специалист получит контракт сроком до 2023 года. Также издание сообщает, что ассистентами Почеттино в ПСЖ будут Хесус Перес и Мигель Д'Агостино.

Заметим, что аргентинец находится без работы после своего увольнения из лондонского Тоттенхэма более года тому назад. Со "шпорами" Почеттино добирался до финала Лиги чемпионов и даже был капитаном.

Напомним, Тухель также выводил ПСЖ в финал ЛЧ, но в нынешнем сезоне дела команды не самые лучшие. В чемпионате Франции парижане расположились третьими в турнирной таблице Лиги 1, только на один зачетный пункт отставая от лидера Лиона. В Лиге чемпионов ПСЖ с большими проблемами финишировал первым в группе с МЮ, РБ Лейпциг и Башакшехиром. В 1/8 ЛЧ парижане встретятся с Барселоной.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею