toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДЕСНА - ЗАРЯ АРСЕНАЛ-КИЕВ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Почеттино: В матче с Арсеналом будет сложно, они подписали качественных игроков

08:21 39 Читати українською
Почеттино: В матче с Арсеналом будет сложно, они подписали качественных игроков
Маурисио Почеттино / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против Арсенала в рамках 14 тура АПЛ.

"После эры Венгера в клубе все изменилось. Это происходит всегда после смены тренера, который долго работал в клубе.

Дерби Мерсисайда и Северного Лондона и итальянская битва за Лигу чемпионов: топ-5 матчей Евровикенда

Конечно, с Эмери у меня очень хорошие отношения. Он отличный тренер и выполняет в Арсенале потрясающую работу.

Но Арсенал всегда был очень хорошей командой с очень хорошими игроками и невероятной работой одного из лучших тренеров в истории. При тренере-испанце в клубе совсем другая культура.

Нам будет сложно, потому что в этом сезоне они выполняют очень хорошую работу. Они подписали классных игроков. Думаю, у них качественный состав. Будет трудно", – цитирует Почеттино Goal.com.

Роналду не получит "Золотой мяч" и пропустит церемонию награждения, – журналист

Англия14 турЭмирейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхэм: Воскресенье 02 декабря 2018

Арсенал
до матча
1
дн
:
4
час
:
6
мин
Тоттенхэм
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Англия Арсенал - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Камерун лишился права принимать КАН-2019
    Світ — 30 нояб115 Камерун лишился права принимать КАН-2019
2
час
:
1
мин
Десна
14:00
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук