Почеттино: В матче с Арсеналом будет сложно, они подписали качественных игроков

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против Арсенала в рамках 14 тура АПЛ.

"После эры Венгера в клубе все изменилось. Это происходит всегда после смены тренера, который долго работал в клубе.

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Конечно, с Эмери у меня очень хорошие отношения. Он отличный тренер и выполняет в Арсенале потрясающую работу.

Но Арсенал всегда был очень хорошей командой с очень хорошими игроками и невероятной работой одного из лучших тренеров в истории. При тренере-испанце в клубе совсем другая культура.

Нам будет сложно, потому что в этом сезоне они выполняют очень хорошую работу. Они подписали классных игроков. Думаю, у них качественный состав. Будет трудно", – цитирует Почеттино Goal.com.

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