За последние три трансферных окна руководство Челси потратило на новых игроков более 1 миллиарда фунтов стерлингов, что не привело к моментальным результатам. Владелец "синих" Тодд Бели решил изменить клубную политику в этом вопросе – теперь у главного тренера команды Маурисио Почеттино будет больше влияния при определении трансферных целей. Об этом информирует The Independent.

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Сообщается, что начиная с зимнего трансферного окна Челси не станет подписывать новых игроков пачками. Напротив, клуб сосредоточится на точечном усилении. Согласно источнику, последнее слово по поводу того или иного приобретения останется за Почеттино. Таким образом, он де-факто трансформируется из главного тренера в менеджера в классическом понимании этого термина.

Аргентинский специалист возвёл в приоритет подписание нового центрфорварда. В частности, лондонцы интересуются форвардом Брентфорда Айвеном Тоуни.

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