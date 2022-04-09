Почеттино уговаривает Мбаппе остаться в ПСЖ – чемпиону мира готовят статусный подарок
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино советует Килиану Мбаппе не думать о смене клубной прописки.
Форварду вроде бы даже пообещали капитанскую повязку в ближайшем матче чемпионата против Клермона.
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"Как тренер я хочу только лучшего для Килиана и клуба. И лучшее для клуба будет то, что Мбаппе остается. Это тоже лучшее для Килиана, переговоры продолжаются. Дадим ли мы ему повязку капитана? Килиан претендует на эту роль, как и все другие игроки, когда Маркиньос отсутствует", – приводит слова Почеттино RMC Sport.
Напомним, летом действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает. Форварду прочили переход в Реал, но в последнее время появляются слухи о шансах французского гранда сохранить свою звезду.
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