Почеттино: Тоттенхэму нужно забыть счет первой игры с Боруссией Д

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино считает, что его подопечным не стоит расслабляться после победы над Боруссией Д в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:0).

"У нас есть хорошая возможность выйти в следующий этап Лиги чемпионов. Конечно, матч будет непростым, и нам нужно забыть результат первой игры. Нам важно начать матч на высоком уровне. Действовать агрессивно с первой минуты, поддерживать высокий темп. Это будет ключом к успеху.

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По Эрику Дайеру и Гарри Винксу решение будем принимать только завтра. Дайер очень долго не играл, наверное, он начнет матч в запасе. Что касается Винкса, здесь все станет ясно во вторник", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч между Боруссией Д и Тоттенхэмом состоится завтра, 5 марта, начало в 22:00.

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