Почеттино: Тоттенхэм может победить Боруссию Д, мы лучшие в АПЛ с декабря

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против Боруссии Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я искренне верю, что мы можем выиграть любой матч, в котором участвуем. Но мы знаем, какая конкуренция в Лиге чемпионов.

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Наш соперник идет на первом месте в чемпионате Германии. Но при всем уважении к тому, с кем мы встречаемся, мы всегда верим, что можем победить любого.

На днях я увидел, что, если брать с начала декабря, то мы – лучшая команда АПЛ. Это значит, что ребята просто молодцы. Они выкладываются по полной. Горжусь, что руковожу такой командой", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

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