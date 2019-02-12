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Почеттино: Тоттенхэм может победить Боруссию Д, мы лучшие в АПЛ с декабря

12 февраля 17:20 58 Читати українською
Почеттино: Тоттенхэм может победить Боруссию Д, мы лучшие в АПЛ с декабря
Маурисио Почеттино / Фото: Sky Sports

Наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча против Боруссии Дортмунд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я искренне верю, что мы можем выиграть любой матч, в котором участвуем. Но мы знаем, какая конкуренция в Лиге чемпионов.

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Наш соперник идет на первом месте в чемпионате Германии. Но при всем уважении к тому, с кем мы встречаемся, мы всегда верим, что можем победить любого.

На днях я увидел, что, если брать с начала декабря, то мы – лучшая команда АПЛ. Это значит, что ребята просто молодцы. Они выкладываются по полной. Горжусь, что руковожу такой командой", – цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

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Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

live 49'
0 : 0
Боруссия Дортмунд
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Лига чемпионов Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино
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