Почеттино: Тоттенхэм играл против Арсенала очень рискованно, за это и поплатился

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от центрального матча 29-го тура АПЛ против Арсенала (1:1).

"Пенальти на Кейне? Тогда спросите меня о фоле Джаки на Кейне уже на 12-й минуте. Как можно было его не зафиксировать?

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Большое спасибо Уго Льорису за отбитый пенальти на последних минутах – мы не заслуживали поражения. В первом тайме играли слишком рискованно. Будто проигрывали 0:1 на 90-й минуте. За это и поплатились", – цитирует Почеттино BT Sport.

Стоит отметить, что Почеттино еще ни разу не уступил Арсеналу, находясь у руля лондонского клуба, с 6-ти матчей против "канониров" аргентинский наставник завоевал 3 победы и 3 ничейных результата.

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