Почеттино: Тоттенхэм доминировал на поле, но это футбол

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино поделился впечатлениями от матча 6-го тура АПЛ против Лестера (1: 2).

"Это футбол. Действительно, пропуская по два мяча в каждой игре, трудно выиграть. До пропущенного гола мы были лучшей командой на поле. Я разочарован результатом, но нам надо и дальше усердно работать.

Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

На обе команды повлияла ситуация с отмененным голом Орье через VAR. Забей мы второй раз, игра окончена. А так соперник обрел уверенность. После того, как счет стал 1:1, у нас были моменты, чтобы забить второй мяч. В целом я разочарован, но сохраняю позитивный настрой.

Нам нужно лучше играть на выезде. Мы будем усердно работать и совершенствоваться. Мы доминировали в игре и заслужили большего, но это футбол. Все может быстро измениться. Нам нужно продолжать работать. Впереди много матчей", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, Тоттенхэм неожиданно уступил Лестеру (1:2) в матче 6-го тура, выигрывая походу встречи.

Тоттэнхэм уступил Лестеру на последних минутах: 6-й тур АПЛ, матчи субботы