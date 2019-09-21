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Почеттино: Тоттенхэм доминировал на поле, но это футбол

19:10 17 Читати українською
Почеттино: Тоттенхэм доминировал на поле, но это футбол
Маурисио Почеттино / соцсети

Главный тренер Тоттенхэма Почеттино поделился впечатлениями от матча 6-го тура АПЛ против Лестера (1: 2).

70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон
 
Харри Кейн 29’
29’ Харри Кейн
70’ Рикарду Перейра
86’ Джеймс Мэддисон

"Это футбол. Действительно, пропуская по два мяча в каждой игре, трудно выиграть. До пропущенного гола мы были лучшей командой на поле. Я разочарован результатом, но нам надо и дальше усердно работать.

Лестер – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

На обе команды повлияла ситуация с отмененным голом Орье через VAR. Забей мы второй раз, игра окончена. А так соперник обрел уверенность. После того, как счет стал 1:1, у нас были моменты, чтобы забить второй мяч. В целом я разочарован, но сохраняю позитивный настрой.

Нам нужно лучше играть на выезде. Мы будем усердно работать и совершенствоваться. Мы доминировали в игре и заслужили большего, но это футбол. Все может быстро измениться. Нам нужно продолжать работать. Впереди много матчей", – цитирует Почеттино BBC.

Напомним, Тоттенхэм неожиданно уступил Лестеру (1:2) в матче 6-го тура, выигрывая походу встречи.

Тоттэнхэм уступил Лестеру на последних минутах: 6-й тур АПЛ, матчи субботы

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Англия Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Лестер Сити - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Лестер Сити Лестер Сити
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