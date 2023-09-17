"Я очень доволен его выступлениями и очень доволен тем, как он вел себя последние две недели. Рахим работал очень, очень усердно. И, конечно, как и все топ-игроки, он тоже хочет выступать за национальную команду. Мы разговаривали на днях, и я сказал ему: "Мы поможем тебе заслужить возвращение в национальную команду. Тебе нужно много тренироваться, продолжать хорошо выступать за свой клуб, и, наверное, тренер увидит это и даст тебе шанс присоединиться к сборной".

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Наша цель всегда состоит в том, чтобы игроки чувствовали себя хорошо. Мы счастливы, потому что Стерлинг игрок с опытом, который может помочь молодым ребятам развиваться, и если мы можем помочь игроку совершенствоваться и становиться лучше, забивать голы и делать результативные передачи, это будет намного, намного лучше для него и для команды", – приводит слова Почеттино пресс-служба Челси.

Напомним, Стерлинг перебрался в Челси из Манчестер Сити позапрошлым летом, но пока не смог оправдать почти 60 миллионов евро инвестиций. Следует заметить, что Рахим является прямым конкурентом Михаила Мудрика за место на левом фланге атаки лондонской команды.

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